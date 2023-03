Bez wątpienia Władimir Putin popełnił zbrodnie wojenne i nakaz jego aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) jest „uzasadniony” – powiedział w piątek prezydent USA Joe Biden w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu.

Joe Biden przypomniał też, że Międzynarodowy Trybunał Karny nie jest uznawany przez wszystkie kraje, „także przez nas”. Mimo to, decyzja MTK to „bardzo mocny sygnał” – dodał amerykański prezydent.

„Nie ma wątpliwości, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne na Ukrainie. Popieramy pociągnięcie do odpowiedzialności zbrodniarzy wojennych” – oznajmił wcześniej Biały Dom w oświadczeniu cytowanym przez CNN.

„Wszyscy widzieliśmy zbrodnie wojenne popełniane przez Rosję od początku tej wojny. Popieramy ich rozliczanie” – powiedział PAP w piątek rzecznik Departamentu Stanu, komentując wydanie przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania Władimira Putina.

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.