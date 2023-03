Po dwóch rozegranych we własnej hali meczach koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów Wlkp. prowadzą w ćwierćfinale play off Energa Basket Ligi Kobiet ze Ślęzą Wrocław 2:0.

Do awansu do półfinału brakuje im tylko jednego zwycięstwa, które gorzowski zespół chce wywalczyć już w jutrzejszym spotkaniu, które rozegrane zostanie we Wrocławiu. O to jak należy zagrać aby pokonać Ślęzę zapytaliśmy drugiego trenera gorzowskiej drużyny Roberta Pieczyraka.

Jutrzejszy mecz między Ślęzą i PSI Eneą rozpocznie się o godz. 19.00. W przypadku zwycięstwa Ślęzy czwarte spotkanie odbędzie się w niedzielę także o godz. 19.00.