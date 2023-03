W najbliższy weekend we wszystkich województwach odbędą się Wojskowe Targi Służby i Pracy. W Lubuskiem armia zaprasza szukających wszelkich informacji o służbie w polskim mundurze do Międzyrzecza.

W piątek i sobotę, w hali Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Lubuszanie będą mieli okazję sprawdzić swoje oko na laserowej strzelnicy oraz przekonać się, jak smakuje słynna wojskowa grochówka.

– W trakcie targów mieszkańcy woj. lubuskiego będą mieli okazję poznać wszystkie nowe formy służby wojskowej – zaprasza wojewoda Władysław Dajczak:

– Zainteresowanym chcemy pokazać wszelkie możliwości rozwoju zawodowego, jakie oferuje teraz wojsko – dodaje płk. Grzegorz Dyrka, szef lubuskiego ośrodka Wojskowego Centrum Rekrutacji:

Targi odbędą się w hali przy ul. Osiedle Kasztelańskie 8A w godzinach od 9:00 do 18:00. Międzyrzecz to jedno z szesnastu miejsc w całej Polsce, w których odbędą się Wojskowe Targi Służby i Pracy. To pierwsze tak duże, ogólnopolskie wydarzenie zachęcające do podjęcia służby w polskim wojsku.