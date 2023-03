Na drodze krajowej nr 27 na wysokości miejscowości Lubomyśl został wprowadzony ruch wahadłowy. Przez około 3 godziny była ona całkowicie zablokowana po śmiertelnym wypadku – poinformował zielonogórski oddział GDDKiA.

Do tragedii doszło w poniedziałek, ok. godz. 18 na 26. kilometrze dk 27 – to jej odcinek między Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim.

Jak przekazała PAP Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach, w wypadku uczestniczyły dwa pojazdy osobowe – peugeot i ford. Pierwszym z aut jechał sam kierowca, drugim podróżowało pięć osób.

W wypadku ranne zostały wszystkie osoby z forda. Mimo reanimacji, w karetce zmarła pasażerka tego auta. Cztery pozostałe osoby poszkodowane w wypadku zostały zabrane do szpitala.

Z wstępnych ustaleń wynika, że oba auta jechały w jednym kierunku. Ustaleniem przebiegu i przyczyny wypadku zajmuje się policja pod nadzorem prokuratury.