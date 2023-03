Siatkarze SKS Tęczy Krosno Odrzańskie ponownie pokonali UKS Trzynastkę Zielona Góra w półfinale play off III ligi i awansowali do wielkiego finału. Tym razem krośnianie zwyciężyli we własnej hali 3:1, a przypomnijmy, że przed tygodniem triumfowali w Zielonej Górze 3:0.

W pierwszych dwóch setach Tęcza wygrała kolejno do 17 i 21. W trzeciej partii lepsza była zielonogórska młodzież zwyciężając do 18. Czwarta, jak się później okazało ostatni set tego spotkania zakończył się wynikiem 25:20 dla miejscowych.

Teraz w wielkim finale krośnianie spotkają się z Żakiem Krzeszyce i bez względu na jego rezultat następnie staną przed szansą walki o awans do II ligi.

Z kolei zielonogórzan czeka teraz rywalizacja o tak zwany brązowy medal czyli III miejsce. Powalczą o nie z Atakiem Gorzów: