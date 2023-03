Jutro na kolei wchodzi w życie wiosenna korekta rozkładu jazdy. Wśród kilku zmian, najważniejszą dla naszego regionu jest wreszcie powrót bezpośrednich połączeń na trasie Zielona Góra – Poznań i likwidacja zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku z Zielonej Góry do Zbąszynka. Ten fakt ucieszył podróżnych, ale z zadowoleniem przyjęły go również władze Zbąszynka. – Powszechnie wiadomo, że dla nas było to duże, dodatkowe obciążenie – przyznaje Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka.

Autobusy komunikacji zastępczej rozjeżdżały często chodniki i parkowały niekoniecznie w bezpiecznych miejscach.