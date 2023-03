8 marca, to dzień wypowiadania ciepłych słów w kierunku kobiet przez mężczyzn. Symbolicznie obdarowujemy mamy, siostry, żony czy koleżanki. Lubuskie kwiaciarnie już w przeddzień tego święta przeżywały oblężenie. Oprócz kwiatów męskie grono osładza paniom dzień ciepłym słowem.

Do kobiet trafiają dziś symboliczne, czerwone róże, ale i kolorowe bukiety. Mężczyźni wypowiadają pod adresem wybranek słowa, które prowokują do szybszego bicia serca. Są też spotkania koleżeńskie w miejscach pracy, co stanowi dla kobiet miły akcent wprawiający w dobry nastrój. – Choć tak możemy podziękować ze to, że po prostu są – mówią panowie: