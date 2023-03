Żarski Dom Kultury poszukuje osób chętnych do zabawy w aktorów. Placówka przygotowuje inscenizację „Pasji”. Do udziału w wydarzeniu mogą zgłaszać się osoby w wieku od 17 do 60 lat.

Na casting, który odbędzie się 11 marca można przebrać się w stroje nawiązujące do tematów biblijnych czy starożytnego Rzymu. – Zapraszamy każdego, kto podejmie się odtworzenia roli jednej z postaci – mówi Łukasz Matyjasek, dyrektor domu kultury:

– Wprawdzie inscenizacja zaplanowana jest w kwietniu, ale musimy zebrać aktorów i ćwiczyć role – zaznacza Łukasz Matyjasek:

Więcej informacji na temat wydarzenia i samego castingu znaleźć można w mediach społecznościowych Żarskiego Domu Kultury.