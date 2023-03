Na symbolicznym dystansie 1963 metrów, przypominającym, że w 1963 r. zginął w walce Józef Franczak, ostatni Żołnierz Wyklęty, pobiegną w niedzielę w całym kraju uczestnicy Biegu „Tropem Wilczym”. Inicjatywa upamiętnia żołnierzy polskiego powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego.

W Warszawie Bieg „Tropem Wilczym” odbędzie się w Forcie Bema. Uczestnicy oprócz koronnego dystansu 1963 metrów, będą mogli wziąć udział w biegach na 5 i 10 km. Również w innych miastach dystansowi symbolicznemu będzie często towarzyszyła możliwość sprawdzenia swoich sił na dłuższej trasie. Bieg odbywa się również poza granicami Polski m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Austrii.

Pierwszy Bieg „Tropem Wilczym” miał miejsce w 2013 r. Jego organizatorem jest Fundacja „Wolność i Demokracja”. Idea Biegu to honorowanie Żołnierzy Niezłomnych, których konkretne sylwetki oraz historie są podczas tej inicjatywy przybliżane.

„Co roku mamy jakiś klucz, według którego wybieramy Niezłomnych, których upamiętniamy. W tym roku to hasło to +kurierzy+. Mamy tu na myśli osoby przenoszące informacje, czyli tę bardzo ważną funkcję umożliwiającą dotarcie informacji +z terenu+ do kręgów decyzyjnych. W tym roku to przepiękny duet – rtm. Witold Pilecki, autor pierwszego sprawozdania o ludobójstwie w Auschwitz – +Raportu Pileckiego+, czyli chyba najbardziej ofiarnej pracy kurierskiej, jaką ktokolwiek wykonał i Tadeusz Płużański, jego współpracownik, uczestnik podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego” – powiedziała PAP ambasadorka Biegu Barbara Konarska.

Honorowane są również dwie postacie kobiece – Alicja Wnorowska i Irena Szajowska. „Przyjaciółki, które były blisko przez całe życie. Za działalność podziemną poddawane represjom, uwięzione, uwolnione dopiero w wyniku amnestii. To były niezwykłe, piękne kobiety, szpieginie, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, jedna z nich pracowała w Urzędzie Bezpieczeństwa i wynosiła bardzo cenne dla podziemia informacje” – podkreśliła Konarska.

„Tropem Wilczym” to także wielki event rodzinny, w którym uczestniczą nawet rodzice z małymi dziećmi. Biegowi towarzyszą również m.in. gry terenowe, konkursy oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony z inicjatywy prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 1 marca od 2011 r. Data została wybrana jako upamiętnienie faktu, że 1 marca 1951 r. w mokotowskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej, z polecenia władz komunistycznych, strzałem w tył głowy zamordowani zostali przywódcy IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – Łukasz Ciepliński i jego towarzysze walki. Tworzyli oni kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej.