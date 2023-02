Kolejne jezioro w naszym regionie ma problemy z opadaniem lustra wody. Mowa o jeziorze Długim w Rzepinie. To o tyle niebezpieczne, że gmina zainwestowała nad jeziorem w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną.

– Problem wysychania rzek i jezior jest problemem globalnym, związanym głównie ze zmieniającym się klimatem. Niestety, pojawił się też i u nas – mówi Kamil Michniewicz, rzecznik urzędu miasta w Rzepinie.

W wyniku ustaleń podjętych na spotkaniach podjęto prace w celu udrożnienia cieku wodnego od jeziora Lubińskiego do jeziora Długie. To dopiero początek prac, które przyczynić się mają do poprawy poziomu wody rzepińskiego akwenu.