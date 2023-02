Centrum Przyszłości, Jedności Niemiec i Transformacji Europejskiej nie powstanie we Frankfurcie nad Odrą. Konkurs wygrało miasto Halle. Po półtora roku zabiegów, poszukiwania wsparcia w Niemczech, ale także w Polsce, Frankfurt dotarł do finałowej oceny, w której przegrał jednak z leżącym w Saksonii-Anhalt miastem Halle. – My także żałujemy, bo wspieraliśmy naszych sąsiadów w zabiegach o utworzenie tej placówki, która w ogólnym zarysie ma trochę przypominać Centrum Solidarności w Gdańsku – tłumaczy Mariusz Olejniczak, burmistrz Słubic.

Centrum Przyszłości ma być miejscem badań naukowych nad transformacją w odniesieniu do Niemiec oraz Europy Wschodniej i Środkowej, stale zmieniającą się galerią sztuki oraz obszerną przestrzenią wymiany i spotkań. Koszty budowy szacuje się na około 200 mln euro, a roczny budżet centrum ma wynosić około 43 mln euro. Będzie to instytucja federalna.