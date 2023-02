Minął termin rejestracji kandydatów w przedterminowych wyborach wójta Dąbia. O stanowisko powalczą trzy osoby.

Zainteresowani startem w marcowych wyborach mieli czas do północy by dopełnić niezbędnych formalności. Wiemy już, że gminna komisja wyborcza zarejestrowała trzy kandydatury. Są to:

1. Krystyna Bryszewska – była wójt Dąbia. Mieszka w Łochowicach. Ma 63 lata. Startuje w ramach własnego komitetu.

2. Bogdan Śnieżek – obecnie pełniący funkcję wójta, wieloletni radny powiatowy i były komendant powiatowej straży pożarnej w Sulęcinie. Mieszka w Osiecznicy. Ma 59 lat. Startuje w ramach własnego komitetu. Należy do PiS.

3. Bogusław Zaraza – wieloletni kierownik wydziału spraw społecznych w urzędzie marszałkowskim. Mieszka w Dąbiu. Ma 51 lat. Startuje w ramach własnego komitetu. Należy do PSL.

Przedterminowe wybory w gminie Dąbie odbędą się 12 marca. Są konieczne, bo dotychczasowy wójt został prawomocnie skazany za oszustwo ubezpieczeniowe po tym, gdy rozbił wóz strażacki OSP.