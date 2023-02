W nocy z niedzieli na poniedziałek futboliści amerykańscy Grizzlies Gorzów spotkali się na wspólnym oglądaniu meczu o Super Bowl i było to ich pierwsze w tym roku wspólne spotkanie.

Na kolejne jeszcze poczekają, bo choć każdy z zawodników indywidualnie przygotowuje się do sezonu, to – jak mówi prezes i trener klubu Michał Chudy – do pierwszego wspólnego treningu pozostało jeszcze trochę czasu.