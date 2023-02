Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ogłosił wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym na zadania związane z rozwojem sportu oraz Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Jak co roku pieniądze, a było ich w tym roku 3 mln. 720 tys. zł na sport wyczynowy oraz prawie 3,5 mln. zł. na sport dzieci i młodzieży, podzielone zostały wg wcześniej ustalonych kryteriów – mówi dyrektor Wydziału Sportu Piotr Guszpit

Jeśli chodzi o dotacje na sport wyczynowy to tradycyjnie najwięcej otrzymała gorzowska Stal: milion złotych na uczestnictwo drużyny żużlowej w rozgrywkach ekstraligi oraz pół miliona na grającą w lidze centralnej drużynę piłkarzy ręcznych. A skoro mowa o Stali to w opinii wielu kibiców, oczywiście głównie tych, którzy nie interesują się żużlem, panuje opinia, że ten klub nie powinien w ogóle otrzymać dotacji, bo przecież prokuratura prowadzi postępowanie właśnie w sprawie nieprawidłowości w rozliczeniu miejskich dotacji.

950 tysięcy złotych otrzymał klub sportowy AZS AJP, którego drużyna koszykarek występuje w Energa Basket Lidze Kobiet i grała w rozgrywkach EuroCup Women.

Prezes AZS AJP Krzysztof Kielec porównał wielkość dotacji do kwot jakie otrzymały inne gorzowskie kluby, z kolei Krzysztof Olechnowicz prezes ZKS Stilon, którego drużyna występuje w rozgrywkach piłkarskiej III ligi, zwraca uwagę na to, że w innych miastach na piłkę nożną przeznacza się więcej środków.

Co ciekawe, w prywatnych rozmowach praktycznie wszyscy sternicy gorzowskich klubów narzekają na podział pieniędzy, ale tylko nieliczni mówią o tym głośno i wyraźnie: tak jak trener lekkoatletów ALKS AJP Tomasz Saska, który tylko przez chwilę cieszył się z otrzymanych na seniorów 60 tysięcy złotych.

Pieniądze na sport zostały rozdzielone, mimo że w sumie jest to kwota ok. 7 mln. zł., nie jest to dużo jak na potrzeby gorzowskich klubów. Jednak wydaje się, że bez względu jak duże to będą środki oraz jak zostaną podzielone to w tym temacie przysłowie Jeszcze się taki nie urodził co by wszystkim dogodził będzie zawsze idealnym komentarzem.

Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym na zadania związane z rozwojem sportu w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2023.p.

1. KS G’Power – Szkolenie sportowe seniorów w KS G’Power Gorzów – 30 000,00 zł

2. AZS AWF – Przygotowanie do udziału w imprezach rangi mistrzowskiej w kraju i za granicą zawodników sekcji kajakowej Klubu Sportowego AZS – AWF w Gorzowie Wielkopolskim – 200 000,00 zł

3. AZS AWF – Przygotowanie do udziału w imprezach rangi mistrzowskiej w kraju i za granicą zawodników sekcji wioślarskiej Klubu Sportowego AZS – AWF w Gorzowie Wielkopolskim – 150 000,00 zł

4. AZS AWF – Przygotowanie do udziału w imprezach rangi mistrzowskiej w kraju i zagranicą zawodników sekcji lekkiej atletyki Klubu Sportowego AZS – AWF w Gorzowie Wielkopolskim – 100 000,00 zł

5. KS Admira – Szkolenie sportowe grupy seniorów w K.S. „Admira” Gorzów Wlkp. w 2023 r. – 40 000,00 zł

6. KS Warta Gorzów – Rozwój sportu wyczynowego w KS Warta Gorzów – 250 000,00 zł

7. AZS AJP – Udział drużyny PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. w rozgrywkach ekstraklasy i Pucharze Polski i Pucharach Europejskich EuroCup Women w koszykówce kobiet – 950 000,00 zł

8. Stal Gorzów SP. Z O.O. – Udział drużyny Klubu Sportowego Stal Gorzów w rozgrywkach I Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn w sezonie 2022/2023, 2023/2024 – 500 000,00 zł

9. Stal Gorzów S.A. – Udział drużyny Stali Gorzów Wielkopolski S.A. w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski (DMP) w sezonie 2023 – 1 000 000,00 zł

10. GKS Gorzovia – Udział w rozgrywkach ligowych szczebla centralnego w dyscyplinie Tenis Stołowy – 60 000,00 zł

11. ALKS AJP – Szkolenie zawodników ALKS AJP Gorzów Wlkp. w lekkiej atletyce jako kluczowa dyscyplina sportu –

60 000,00 zł

12. Alfa Gorzów – Udział zespołu Alfa Gorzów Polskiej Ekstraklasie Piłki Wodnej i Pucharze Polski – 100 000,00 zł

13. KSz Stilon – Wsparcie udziału drużyny KSz Stilon w rozgrywkach Ekstraligi Szachowej RAPID 2023 roku – 30 000,00 zł

14. ZKS Stilon – Rozwój sportu wyczynowego w Gorzowie Wielkopolskim w dyscyplinie piłka nożna. Udział w rozgrywkach III ligi wiosennej sezonu 2022/2023 i jesiennej sezonu 2023/2024, a także rozgrywkach Pucharu Polski –

250 000,00 zł.

Ponadto rozdzielono pieniądze na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Najwięcej pieniędzy na organizację zawodów sportowych otrzymały ALKS AJP – 50 tys. zł. na I Miting im. Zygmunta Walczaka, Grand Prix Gorzowa w rzucie młotem oraz Stowarzyszenie Taneczne Parkieciarnia na organizacja Mistrzostw Polski w Break Dance Sportowym „Gorzów Funkowo 2023”

Na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży najwięcej otrzymał AZS AWF – 500 tys. zł., AZS AJP – 300 tys. zł., ALKS AJP – 150 tys. zł., Admira 140 tys. zł. Alfa – 130 tys. zł. Kluby prowadzące szkolenie w piłce nożnej otrzymały łącznie dotacje na 503 tys. zł. (najwięcej ZKS Stilon 120 tys. zł. i Warta – 110 tys. zł.). Na szkolenie młodych żużlowców Stal otrzyma 40 tys. zł.