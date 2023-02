Zjadliwa grypa ptaków HPAI dotarła do powiatu gorzowskiego. Wcześniej w połowie stycznia ogniska choroby wykryto na południu regionu – w powiecie zielonogórskim, nowosolskim i Zielonej Gorze. Wojewoda wydał kolejne rozporządzenie, które obliguje do zachowania szczególnej ostrożności na kolejnych obszarach.

Mówi dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, Karol Zieleński.

Ważne jest teraz to, aby wszyscy hodowcy drobiu stosowali się do weterynaryjnych zaleceń, bo w przeciwnym razie może dojść do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy to z powodu zarazy zutylizowano tysiące ptaków – dodaje dyrektor Zieleński.

W powiecie gorzowskim za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków HPAI uznaje się teren obejmujący gminę Lubiszyn, a więc miejscowości Tarnów, Lubiszyn, Wysoka, Ściechów, Gajewo, Brzeźno i Dzikowo.

Za obszar zagrożony wystąpieniem ptasiej grypy uznano w powiecie gorzowskim miejscowości w gminach Lubiszyn, Bogdaniec, Kłodawa i Witnica.