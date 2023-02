4,5 tony tytoniu bez polskiej akcyzy, ponad 20 kilogramów narkotyków, a także podrabiana odzież, automaty do hazardu i toksyczne odpady…

To tylko część nielegalnego towaru skonfiskowanego w ubiegłym roku przez lubuskich funkcjonariuszy celno – skarbowych.

Jak zaznacza Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej, województwo lubuskie jest regionem, w którym zatrzymuje się najwięcej przemycanych papierosów czy tytoniowego suszu.

W 2022 roku niemal 160 akcji przeprowadzonych przez lubuską „skarbówkę” zakończyło się wykryciem takiego właśnie nielegalnego towaru:

Na terenie województwa lubuskiego fukcjonariusze celno – skarbowi wykrywają też wiele innych nielegalnych towarów – m.in. narkotyki, podróbki znanych marek czy niezarejestrowane automaty do gier hazardowych:

Dodajmy, że w ubiegłym roku lubuscy funkcjonariusze celno – skarbowi nie dopuścili też do wwiezienia do naszego kraju ponad 220 ton różnego rodzaju odpadów. Większość z nich została cofnięta do krajów swojego pochodzenia.