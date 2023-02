Krzysztof Kaliszuk wiceprezydent Zielonej Góry podczas dzisiejszej „Rozmowy po 9” na naszej antenie opowiedział nam o konkursie Urzędu Marszałkowskiego, w którym miasto wraz z gminą Otyń i powiatem Nowosolskim chciało uzyskać dofinansowanie na budowę ścieżki rowerowej z Zielonej Góry do Niedoradza. Do podziału miało być 18 milionów złotych. Zdaniem naszego gościa doszło do szwindlu pomiędzy PO i PSL-em: