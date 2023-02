W Salonie Wystaw Artystycznych zainaugurowano wystawę pokonkursową prac pod nazwą „Żarski zamek”. Na podstawie zwycięskiego pomysłu architektonicznego powstanie projekt odbudowy obiektu.

Konkurs związany był z opracowaniem koncepcji adaptacji najważniejszego zabytku miejskiego na centrum kultury. – Zamek Dewinów – Bibersteinów jest bez wątpienia perłą miasta. Zależy nam, aby nie był to obiekt bez życia – mówi juror oceniający prace, Ireneusz Brzeziński:

– Chcemy, aby zamek był miejscem spotkań i wielu wydarzeń. Konkurs jest kolejnym krokiem ku temu, aby tak się stało – podkreśla burmistrz Danuta Madej:

– Sporządzenie dokumentacji, to koszt około trzech i pół miliona złotych, ale co ważne jest on podstawą, bez której nie można ruszyć dalej – mówi burmistrz Madej:

Dodajmy, ze prace konkursowe w żarskim SWA obejrzeć można do 18 lutego.