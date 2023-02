20 letnia Agata Pałka – judoczka Olimpu Nowa Sól ciągle na walizkach. Najpierw trenowała w Anglii, potem była na zgrupowaniu w Spale, a obecnie wraz z klubem przebywa na obozie w Tel Awiwie. W stolicy Izraela przebywa siedmioosobowa grupa zawodników nowosolskiego klubu wraz z trenerem Dariuszem Giedziunem. – Pierwsza większa impreza, która będzie w Polsce to Puchar Świata w Warszawie. Ponadto Agata przygotowuje się do kwalifikacji do mistrzostw Europy i mistrzostw świata – mówi Robert Pałka – tata Agaty i szkoleniowiec klubu Washi Konotop: