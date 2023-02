Specjalne lekcje profilaktyczne mają zniechęcić młodych ludzi do sięgania po papierosy i to nie tylko te tradycyjne, ale przede wszystkim elektryczne. Akcję w gorzowskich szkołach prowadzi sanepid. Jej hasło to „Nie odpalaj nowej fajki, wrzuć palenie między bajki”.

Mówi Iwona Kulińska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie:

– Ważne jest to, aby młodzież miała usystematyzowaną wiedzę na temat tego, co niesie za sobą palenie tzw. elektryków – mówi Ewa Kotula, pedagog w Zespole Szkół Ogrodniczych, gdzie takie lekcje już się odbyły. – Najważniejsze jest uświadomienie, że e-papierosy – choć nie śmierdzą – są naprawdę szkodliwe – dodaje:

Sami uczniowie rzeczywiście przyznają, że palenie im nie przeszkadza i podkreślają, że być może dlatego, że nie mają pełnej wiedzy na temat skutków ubocznych:

Inspektorzy z sanepidu zapowiadają, że podobne zajęcia będą prowadzone po feriach na terenie całego województwa.