Piotr Kluj zwyciężył zarówno w singlu jak i w deblu podczas Ogólnopolskiego Tenisowego Turnieju do lat 16 w Sobocie koło Poznania. Zawodnik klubu Top Tennis Player Gorzów mówi o swojej drodze do zwycięstwa w grze pojedynczej, co jest dla niego pierwszym tytułem w dotychczasowej karierze: