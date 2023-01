W biurze Muzeum Twierdzy Kostrzyn jest do nabycia książka Józefa Piątkowskiego „Spacer po Starym Kostrzynie”.

– Jest to już trzecie wydanie książki, która pojawiła się w 2001 roku, co świadczy o tym, że jest to poszukiwana publikacja – mówi dyrektor Twierdzy Kostrzyn Ryszard Skałba:

Okazją do zdobycia książki będzie jutrzejsze spotkanie z jej autorem, na które zaprasza dyrektor Kostrzyńskiego Centrum Kultury Zdzisław Garczarek: