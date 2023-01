Izba Pamięci Solidarności została działem Muzeum Ziemi Szprotawskiej. Do tej pory była to placówka utworzona przez byłych działaczy związku zawodowego. – Niedawno, na wniosek związkowców, eksponaty przeniesione zostały do nowej siedziby – powiedział Maciej Boryna ze szprotawskiego ratusza.

Muzeum Ziemi Szprotawskiej utrzymuje miejscowy samorząd.