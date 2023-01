Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Żaganiu zaprasza na koncert noworoczny, który odbędzie się w Żagańskim Pałacu Kultury. Wydarzenie zaplanowano na środę w Sali Kryształowej ŻPK.

Spotkanie z muzyką to między innymi występ solistów oraz zespołów kameralnych. – Tym razem nie będzie to muzyka klasyczna, ale ciekawe aranżacje kolęd oraz innych utworów, które mam nadzieję przypadną do gustu słuchaczom – mówi dyrektor szkoły Hubert Dziedzic:

Dodajmy, że środowy koncert rozpocznie się o godzinie 17.00.