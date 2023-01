W tym tygodniu prawdziwe rarytasy, nowe piosenki wyśpiewają – Freya Ridings, Shania Twain i Ignacy, mamy też odświeżony hit U2 i mashup przeboju Elvisa i Britney!

ELVIS PRESLEY vs. BRITNEY SPEARS Toxic Las Vegas

Singiel zwiastuje wydanie wersji deluxe do ścieżki dźwiękowej z filmu 'Elvis’. Księżniczka popu i król Rock 'N Rolla łączą siły w mashupie swoich hitów sprzed lat.

Remix piosenek został wydany w ramach celebracji 88 rocznicy urodzin Elvisa Presleya. Nad całością produkcji czuwał producent Jamieson Shaw, który odpowiadał również za oprawę muzyczną i soundtrack filmu 'ELVIS’.

Jak można się spodziewać, utwór 'Toxic Las Vegas’ jest połączeniem hitu Britney Spears z 2004 roku – singla 'Toxic’ oraz wydanego w 1964 roku 'Viva Las Vegas’ autorstwa króla Rock 'N Rolla. Utwór mogliśmy usłyszeć po raz pierwszy w biograficznym filmie o Presleyu, lecz co ciekawe nie został on wcześniej uwzględniony w wydanym w 2022 soundtracku produkcji.

W tworzenie ścieżki muzycznej zaangażowani zostali czołowi artyści współczesnej sceny muzycznej. Możemy usłyszeć bowiem zupełnie nowe kawałki od Doji Cat, Eminema, Stevie Nicks, Tame Impali czy zespołu Maneskin.

FREYA RIDINGS Weekends

Freya Ridings powraca z zapowiedzią niecierpliwie oczekiwanego drugiego albumu 'Blood Orange’, który ujrzy światło dzienne już 5 maja. Płytę promuje najnowszy singiel 'Weekends’, utwór z energią disco w stylu Nile’a Rodgersa.

Pierwszy singiel 'Weekends’ to taneczny utwór z energią disco w stylu Nile’a Rodgersa. Wokal Freyi odzwierciedla samotność, która ogarnęła ją na początku 2020 roku.

Freya pisała album z takimi twórcami jak Steve Mac (Ed Sheeran, Lewis Capaldi), Kamille (Dua Lipa, Little Mix), Will Bloomfield (Alfie Templeman, The Vaccines), LostBoy (Mimi Webb, Rita Ora), Phil Plested (Lewis Capaldi) i Scott Harris (Camila Cabello, Shawn Mendes).

U2 Pride (In The Name Of Love) [Songs Of Surrender]

Grupa U2 ogłosiła premierę nowego wydawnictwa – 'Songs Of Surrender’. Na płytę trafi 40 największych przebojów zespołu nagranych zupełnie na nowo. Pierwszym singlem promującym album jest 'Pride (In The Name Of Love)’. Premiera zaplanowana jest na 17 marca 2023.

Sesje nagraniowe do 'Songs Of Surrender’ odbyły się w ciągu ostatnich dwóch lat. Kuratorem całej kolekcji jest The Edge. Na wydawnictwie U2 powraca do najbardziej uwielbianych piosenek ze swojego dorobku. Każdy utwór został nagrany w nowej aranżacji, a niektóre z nich otrzymały nawet nowy tekst.

The Edge wyjaśnia: – Muzyka pozwala podróżować w czasie. Byliśmy ciekawi, jak nasze wczesne piosenki brzmiałyby stworzone w XXI wieku. Z początku był to tylko eksperyment, jednak z czasem przerodził się w osobistą obsesję, ponieważ tak wiele z nich poddaliśmy nowej interpretacji. Intymność zastąpiła postpunkowy pośpiech. Tu zmieniliśmy tempo, tam dodaliśmy klawisze, a w niektórych przypadkach także akordy i teksty. Okazało się, że świetne utwory są po prostu niezniszczalne.

SHANIA TWAIN Giddy Up!

’Giddy Up!’, czyli 'Wio!’. Pięciokrotna zdobywczyni nagrody Grammy, żywa legenda i najbardziej dochodowa Artystka w historii muzyki country – Shania Twain – wkracza w 2023 rok z nowym singlem zatytułowanym 'Giddy Up!’.

Piosenka to kolejna zapowiedź niecierpliwie oczekiwanego albumu, który ukaże się już 3 lutego. 'Queen Of Me’ będzie szóstą płytą Shanii Twain, pierwszą od 2017 roku oraz oficjalnym debiutem w Republic Nashville, oddziale Republic Records. Najnowszy singiel wyróżnia się zalotnym, zabawnym refrenem, wręcz stworzonym do wspólnego śpiewania i tańca.

Aby uczcić kolejną erę, Shania wyruszy wkrótce w światową trasę 'Queen of Me Tour’ wyprodukowaną przez Live Nation. To pierwsza taka szansa od prawie pięciu lat dla międzynarodowych fanów, którzy ostatnio mogli zobaczyć królową country jedynie podczas jej udanej rezydentury w Las Vegas. Na poszczególnych przystankach trasy artystce towarzyszyć będą Kelsea Ballerini, Lindsay Ell, Hailey Whitters, Breland, Robyn Ottolini, Priscilla Block, Mickey Guyton, Lily Rose, Talk czy Tinelle Townes.

Zapowiadają się pracowite miesiące – trasa potrwa od kwietnia do listopada. $1 z każdego zakupionego biletu zostanie przekazany na rzecz Shania Kids Can, założonej w 2010 roku organizacji wspierającej rozwój dzieci.

IGNACY To Co Mam

Muzyk podzielił się w ubiegłym roku ze słuchaczami aż dziesięcioma singlami (siedem autorskich kompozycji, dwa covery i wersja akustyczna). Największy sukces odniósł utworem 'Czekam Na Znak’, który przez kilka tygodni nie schodził z podium najczęściej granych singli w Polsce (3x #1 Airplay, Top 50 Spotify Polska i Viral Songs Polska, przez 4 tygodnie #1 Top Shazam Polska) i pokrył się złotem.

Pierwsza piosenka w 2023r. jest pełna optymizmu. 'To Co Mam’ opowiada o bezwarunkowej miłości i o tym, że relacja z drugim człowiekiem pomaga uwierzyć w siebie.

