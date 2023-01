Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracuje na nich 569 pojazdów zimowego utrzymania – poinformował w niedzielę rano PAP Jarosław Kowalczyk z punktu informacji drogowej centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak poinformowała GDDKiA Oddział w Zielonej Górze o godzinie 6:00 wszystkie drogi krajowe w województwie lubuskim były przejezdne a ich nawierzchnia była czarna mokra.

Przejazd utrudniają błoto pośniegowe i lokalna śliskość w województwie zachodniopomorskim na dk 31 między Chojną a Szczecinem i dk 23 między Myśliborzem a Sarbinowem oraz w woj. małopolskim na dk 47 między Nowym Targiem a Zakopanem, a także opady śniegu lub śniegu z deszczem w siedmiu województwach i mgła w ośmiu.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w tych rejonach kraju, gdzie warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność.

Opady śniegu lub śniegu z deszczem występują w województwach zachodniopomorskim, podlaskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko–pomorskim, dolnośląskim i małopolskim a mgła na terenie województw wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

GDDKiA przypomniała, że zgodnie z prognozami meteorologicznymi w niedzielę zachmurzenie ma być całkowite i duże. Opady śniegu, na wschodzie i północy przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz oraz przejściowo marznący deszcz powodujący gołoledź. Opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym ograniczające widzialność do 100 m. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm.

Temperatura maksymalna od minus 2 stopni Celsjusza na południu do zera w centrum i plus 4 st. na Pomorzu Zachodnim, w rejonach podgórskich Karpat od minus 5 do minus 1 st.

Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach nad morzem do 80 km/h, a w głębi kraju do 60 km/h, północny i północno-wschodni, na południowym wschodzie wiatr północno-zachodni. Wiatr będzie powodował zawieje śnieżne. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h – przypomniał o warunkach pogodowych prognozowanych w kraju na niedzielę dyżurny centrali GDDKiA.