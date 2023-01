Karolina Nieczkowska z Flesza Świdnica zajęła 15 miejsce w Pucharze Europy juniorów młodszych w szpadzie w Bratysławie.

Nieczkowska najpierw awansowała z fazy grupowej, a następnie wygrywała kolejne pojedynki w fazie pucharowej, aż do chwili, gdy znalazła się w najlepszej „szesnastce” turnieju. Niewiele zabrakło, by wygrała z rywalką z Ameryki. Wówczas trafiłaby do czołowej „ósemki” finałowej. Mimo to, jest to jej najlepszy wynik w karierze:

W turnieju wystąpili inni zawodnicy Flesza. Wysoko został sklasyfikowany Bartosz Kuźnik zajmując 37 lokatę . Igor Grzelak zajął 186 miejsce, Błażej Bednarski był 200, a Jarosław Mikoda zakończył zmagania na miejscu 211.