Gorzowska Akademia im. Jakuba z Paradyża cieszy się z wyników ewaluacji, czyli oceny poziomu naukowego. W wakacje, kiedy ogłoszono kategorie naukowe przyznawane przez ministerstwo edukacji, gorzowska uczelnia nie wypadła najlepiej.

Sześć dyscyplin otrzymało kategorię B, czyli zadowalającą, a jedna – C, czyli niezadowalającą. Władze odwołały się od tej oceny. I to skutecznie. Teraz poszczególne kierunki mają kategorię B oraz B+. A ta ostatnia daje prawo do doktoryzowania i habilitacji. Mówi kanclerz uczelni Roman Gawroniak:

Kategorie naukowe mają też wpływ na wysokość subwencji przyznawanej uczelni.Pieniądze pozwolą m.in. na rozwój kierunków medycznych.

Mury uczelni w tym roku akademickim opuszczą pierwsi absolwenci pielęgniarstwa- będzie to prawie 40 kobiet i 2 mężczyzn. Drugi rok akademia kształci ratowników medycznych. Teraz czeka na decyzje o uruchomieniu dietetyki klinicznej. I przygotowuje wniosek o uruchomienie medycyny laboratoryjnej. Dwa ostatnie kierunki będą jednolitymi studiami magisterskimi.