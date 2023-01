We wtorek z Ukrainy do Polski przyjechało 29,9 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 21,4 tys. osób – podała w środę Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r., czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 9,074 mln wjazdów do Polski i 7,258 mln wyjazdów na Ukrainę.

„W dniu 10.01 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 29,9 tys. osób. Od 24.02.2022 – 9,074 mln osób”

– podała w środę na Twitterze Straż Graniczna.

W dn.10.01➡️#funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy🇺🇦do Polski🇵🇱 29,9 tys. osób. Od 24.02.2022 – 9,074 mln os. W dn.10.01 z Polski🇵🇱do Ukrainy🇺🇦odprawiono 21,4 tys. osób. Od 24.02.2022 – ponad 7,258 mln os.#Pomagamy #kontrolagraniczna pic.twitter.com/lDdbiDSEqO — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 11, 2023

Z kolei – dodano – z Polski na Ukrainę we wtorek odprawiono 21,4 tys. osób. Od 24 lutego – ponad 7,258 mln osób.

Środa to 322. dzień wojny Rosji przeciw Ukrainie.