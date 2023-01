Fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos jest bardzo ważna dla Litwy w kontekście wojny Rosji z Ukrainą oraz wojny gospodarczej tego państwa z Europą – ocenia litewski ekonomista i analityk finansowy Marius Dubnikovas. Do polskiego koncernu należy największa w krajach bałtyckich rafineria w Możejkach.

Marius Dubnikovas w wywiadzie opublikowanym w portalu Delfi, mówiąc o połączeniu obu polskich spółek zaznaczył, że fuzje pozwalają na większe inwestycje i pozyskanie większego kapitału.

„Oznacza to, że spółka będzie mogła dalej rozwijać przerób paliw i energii. Tych zdolności brakuje w Europie, a są one bardzo ważne”

– ocenia litewski ekonomista. Te inwestycje mogą trafić też do Możejek, co może być gwarancją, że przyniesie to korzyści całemu regionowi. Marius Dubnikovas zwrócił również uwagę, że fuzja Orlenu i Lotosu pozwoli na bardziej swobodny rozwój innych źródeł energii.

„Gospodarstwa domowe nie będą mogły już uczestniczyć w tym procesie, gdyż wymaga to państwowego i dużego kapitału”

– powiedział ekonomista.

„Łączenie się firm energetycznych może umożliwić realizacje takich inwestycji. To gwarantuje również niezależność energetyczną państw, gdzie takie firmy działają”

– wyjaśnia litewski specjalista. Wskazuje też, że wojna na Ukrainie pokazała, że nie trzeba posiadać własnych surowców, aby tę samodzielność uzyskać. Jego zdaniem, potrzebne są tylko inwestycje w budowę obiektów, które wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Do tego celu trzeba mieć mocne zaplecze finansowe. Litewski specjalista uważa, że fuzja oznacza również możliwości pozyskania większego kapitału.

Marius Dubnikovas ocenia też, że kupno 17 lat temu rafinerii w Możejkach przez PKN Orlen wzmocniło gospodarkę Litwy, a także relacje na linii Wilno-Warszawa.

„Ta współpraca to mocna deklaracja ze strony Polski i działanie, które się opłaciło”

– zaznacza ekonomista i dodaje: „widzimy jakie są intencje sąsiadów ze wschodu. Byłoby znacznie gorzej, gdybyśmy w Możejkach mieli kapitał rosyjski”.

PKN Orlen nabył litewską rafinerię w Możejkach w 2006 roku. Obecnie „Orlen Lietuva” jest największą firmą na Litwie i największym płatnikiem podatków w tym kraju.