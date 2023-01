Na początku lutego miasto ogłosi przetarg na wybór wykonawcy przebudowy ulicy Dworcowej oraz budowy pierwszego etapu węzła przesiadkowego

.Do wykonania będzie przebudowa ulicy Dworcowej, budowa nowego torowiska tramwajowego z peronami dla podróżnych, zagospodarowanie placu przed dworcem PKP oraz budowa zatok dla autobusów dalekobieżnych w ciągu ulicy Jancarza.

– Co ważne, do rozmów w sprawie przebudowy dworca kolejowego powróciło PKP – mówi rzecznik prasowy magistratu Wiesław Ciepiela:

Nowe centrum przesiadkowe ma usprawnić komunikację w mieście, zapewniając dostęp do różnych środków transportu oraz ich dogodną zmianę. Ulica Dworcowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do zjazdu w ulicę Dworcową, będzie odcinkiem, po którym będzie odbywać się ruch pieszych i pojazdów, aż do ulicy Jancarza. Dworcowa zostanie połączona z Jancarza w okolicy dawnego dworca PKS. Na pozostałym odcinku ulica ta zostanie zamieniona na deptak, zamknięty dla ruchu pojazdów.

Plac przed dworcem PKP zostanie zagospodarowany na nowo. Torowisko tramwajowe zostanie wyprowadzone łukiem w stronę estakady. Na placu przed dworcem PKP pojawi się nowa zieleń, zostaną nasadzone drzewa, powstaną nowe trawniki. Postawione zostaną ławki dla oczekujących na tramwaj. Wybudowane też będą miejsca postojowe dla taxi, parkingi kiss&ride

oraz parkingi dla niepełnosprawnych.