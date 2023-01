PO udaje wrażliwość, gdyby przyszło im rządzić zabiorą 500+, podniosą wiek emerytalny i zabiorą „trzynastki” oraz „czternastki”. Za czasów rządów PO/PSL było rekordowe bezrobocie i uwłaczająca godności pracownika praca – powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Na konferencji prasowej w siedzibie PiS premier poruszył temat rządów PO/PSL i premierostwa Donalda Tuska. „Dokładnie 10 lat temu PO i PSL wystawiły pewnego rodzaju wyrok na wszystkich polskich pracowników: dla ciężko pracujących kobiet na terenach wiejskich podnieśli wiek emerytalny z 55 do 67 lat. Dla kobiet, które pracowały w różnych zakładach pracy z 60 roku życia wiek emerytalny do 67, a dla mężczyzn – o dwa lata, z 65 na 67 lat” – mówił premier.

Dodał, że za rządów PO/PSL i Donalda Tuska panowało „rekordowe na owe czasy bezrobocie – blisko 14,5 proc.”. „To ponad 2 mln 300 tys. ludzi bez pracy. A co to była za praca? Bardzo często 5 złotych za godzinę; dostaję listy i maile, że często to było jeszcze niżej – 3, 4 złotych za godzinę. Więc: +pracujcie dłużej, jak najdłużej+ – mówił Donald Tusk, ale jednocześnie – praca w warunkach bardzo często uwłaczających godności pracowników” – powiedział premier.

„To jest podstawowe pytanie, z którym musimy się dzisiaj zmierzyć: czy chcemy żyć w rzeczywistej demokracji, kiedy ci, którzy obiecują, starają się wykonać swoje obietnice, kiedy wiarygodność jest tym gwarantem solidarności społecznej, czy chcemy żyć w prawdziwie demokratycznym kraju, czy chcemy żyć w kraju pełnym manipulacji” – mówił. Jak dodał, przed wyborami parlamentarnymi w 2011 r. „najbardziej prominentni politycy PO mówili: +Nie, nie będzie żadnego podnoszenia wieku emerytalnego+, a potem zrobili to bez mrugnięcia okiem”.

Jak mówił szef rządu, „można powiedzieć, że wybór PO to jest wybór kota w worku”. „Jest dużo gorzej, to nie kot w worku. Oni dzisiaj milczą, a jutro z powrotem podniosą wiek emerytalny. Dzisiaj udają wrażliwość, jutro zabiorą 500+, gdyby przyszło im rządzić. Dzisiaj udają, że są po stronie seniorów, emerytów – jutro zabiorą +trzynastki+, +czternastki+, wszystkie dobrodziejstw, które przez siedem lat zbudowaliśmy w tym obszarze” – stwierdził.