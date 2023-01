Celująco zdali poranny egzamin z trzeźwości kierowcy sprawdzani przez gorzowską policję. Pierwszą w tym roku akcję przeprowadzono po godzinie szóstej w Alei Księdza Witolda Andrzejewskiego. Skontrolowano kilkaset osób. Wszyscy byli trzeźwi.

W 2022 roku na terenie Gorzowa i powiatu gorzowskiego zatrzymano łącznie 362 osoby, które usiadły za kierownicę mimo tego, że wcześniej spożywały alkohol. Nietrzeźwi spowodowali 71 kolizji i 3 wypadki.

Policja przypomina, że za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat więzienia i utrata prawa jazdy. Gdy w takim stanie doprowadzimy do tragicznego w skutkach wypadku, to kierowcy grozi nawet 8 lat więzienia.