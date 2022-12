Papież-senior miał 95 lat. Kierował Kościołem katolickim po śmierci Jana Pawła II, od 2005 do 2013 roku.

Kardynał Ratzinger został wybrany na papieża 19 kwietnia 2005 roku. Gdy ukazał się na balkonie bazyliki świętego Piotra w Watykanie i po raz pierwszy jako papież przemówił do wiernych, wspomniał swojego wielkiego poprzednika: „Drodzy bracia i siostry, po wielkim papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie, prostego i skromnego robotnika w Winnicy Pańskiej”.

24 kwietnia 2005 roku na inaugurację pontyfikatu Benedykta XVI do Watykanu przybyło ponad pół miliona osób, w tym 140 oficjalnych delegacji z całego świata. Podczas Mszy świętej papież zapowiedział, że kierunek jego posługi będzie wyznaczać wsłuchiwanie się w wolę Boga:

„Moim prawdziwym programem jest, by nie realizować swojej własnej woli, nie kierować się swoimi ideami, ale wsłuchiwać się z całym Kościołem w słowo i w wolę Pana, pozwolić Mu kierować sobą, by to On sam prowadził Kościół w tej godzinie naszej historii”.

Papież Benedykt XVI był pierwszym biskupem rzymskim od XIII wieku, który dobrowolnie zrzekł się urzędu. Decyzję o rezygnacji ogłosił 11 lutego 2013 roku podczas konsystorza.

„Ustępuję dla dobra Kościoła” – powiedział i wyjaśnił, że odchodzi w związku z zaawansowanym wiekiem i słabnącym zdrowiem. Wieść o tym obiegła i poruszyła cały świat. Kardynał Angelo Sodano powiedział, że było to „niczym grom z jasnego nieba”.

Papież senior zamieszkał w Watykanie w klasztorze Mater Ecclesiae. Rzadko pokazywał się publicznie. Uczestniczył między innymi w kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII w 2014 roku.

Przed wyborem na Stolicę Piotrową kardynał Joseph Ratzinger – uważany za jednego z najwybitniejszych współczesnych teologów – pełnił funkcję prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Należał do najbliższych współpracowników Jana Pawła II.

Swój pontyfikat Benedykt XVI skoncentrował na zasadniczej misji Kościoła opartej na miłości do Boga. Często podkreślał potrzebę odnowy wiary zbudowanej na prawdziwej relacji między człowiekiem a Chrystusem. Uważał, podobnie jak Jan Paweł II, że wielkim zadaniem i nadzieją dla współczesnego świata jest ewangelizacja, dlatego między innymi powołał Papieską Radę do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji.