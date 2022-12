Śpiewanie kolęd – to jeden ze świątecznych zwyczajów. Pielęgnowany jest on w wielu domach. Tak jest na przykład u śpiewaczki Beaty Gramzy, nauczycielki śpiewu solowego w Szkole Muzycznej w Gorzowie. Śpiewanie kolęd to rodzinna tradycja.

Według tradycji chrześcijańskiej autorem pierwszej kolędy był święty Franciszek z Asyżu. Była ona śpiewana w zorganizowanej przez niego szopce. Najstarsza polska kolęda to „Zdrów bądź królu anielski” z 1424 roku. Najsłynniejszą kolędą jest „Cicha noc”, którą przetłumaczono na ponad 300 języków i dialektów.