Z Wigilią Bożego Narodzenia związanych jest wiele zwyczajów. To święto pełne symboli, nawiązujących do tego, co wydarzyło się ponad 2.000 lat temu w Betlejem. Jakie świąteczne tradycje pielęgnują gorzowianie?

Inne tradycje to na przykład ubieranie choinki, sianko pod obrusem, 12 potraw czy wolne miejsce przy stole.