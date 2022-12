Budżet na 2023 rok został uchwalony. Dochody miasta mają wynieść 1 mld 165 mln zł, a wydatki 1 mld 332 mln zł. Dokument przyjęła wczoraj zielonogórska rada miasta.

Przyszłoroczne inwestycje to koszt 362 mln zł, co stanowi 27 procent wszystkich wydatków. Jak mówił dziś w „Rozmowie po 9:00” Piotr Barczak, przewodniczący rady miasta, to najwyższy budżet w historii Zielonej Góry:

Zapis całej rozmowy na www.rzg.pl.