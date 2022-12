Gmina Żary ma nowego partnera. Do tej pory samorząd znalazł partnerów w Brandenburgii i Saksonii, a teraz na Pomorzu Zachodnim. To leżąca między Darłowem, a Ustką gmina Postomino. – Gościliśmy już na Pomorzu, a wizyta była okazją do wzajemnego poznania się obu samorządów – informuje Leszek Mrożek, wójt gminy Żary.

Tematem pierwszych rozmów były sprawy dotyczące rozwoju gmin, turystyki, wspierania seniorów, osób wykluczonych, ale i sprawy związane z ochroną środowiska. Kolejne spotkanie odbędzie się wiosną na terenie gminy Żary.