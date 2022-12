Brytyjski premier zlecił audyt wsparcia dla Ukrainy – podaje BBC. Anonimowi przedstawiciele władz sugerują, że może to oznaczać zmianę podejścia w tej sprawie na „nadmiernie ostrożne”.

Downing Street przypomina, że podczas wizyty w Kijowie Rishi Sunak zapewniał o „niezachwianym” wsparciu dla Ukrainy. Jednak – jak podaje BBC – szef rządu zlecił raport, który ma określić postępy wojny na Ukrainie oraz znaczenie militarnego wsparcia Londynu. „Chodzi o spojrzenie na to, ile w to włożyliśmy i co z tego mamy” – mówi BBC anonimowy informator.

Od początku rosyjskiej inwazji Wielka Brytania jest jednym z większych dostarczycieli uzbrojenia dla Ukrainy. Według BBC ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski jest świadomy brytyjskiego audytu i zachęca Wielką Brytanię, by utrzymała wysoki poziom wsparcia.

Według źródeł w ukraińskim rządzie wojna utknęła w martwym punkcie i jedynym sposobem, by któraś ze stron zyskała wyraźną przewagę, jest dozbrojenie Kijowa. Szef Sztabu Obrony Wielkiej Brytanii Tony Radakin w ubiegłym tygodniu miał przekazać władzom na Downing Street, że Rosjanie nie mają już zasobów i wezwać do dalszego wsparcia militarnego Kijowa, by na jego stronę przechyliła się szala zwycięstwa.

Wczoraj szef ukraińskiego sztabu generalnego generał Wałerij Załużny powiedział The Economist, że Ukraina może pokonać wroga, ale potrzebuje dodatkowych 300 czołgów, około 600-700 bojowych wozów piechoty i 500 haubic.

Źródło: PAP/IAR/mpo