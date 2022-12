Ależ będzie dzwoniło i śnieżyło w tym tygodniu. Kto wie, może w Waszych domach będziecie nucić nowe świąteczne piosenki chóru Sond’N’Grace, Pączków W Tłuszczu, Sary James, Jacka Stachurskiego, czy grupy Pentatonix z duecie Meghan Trainor?!

SOUND’N’GRACE Bo Idą Święta …

Chór Sound’n’Grace nagrał piękną świąteczną piosenkę 'Bo Idą Święta…’. Utwór znalazł się na świeżo wydanym albumie grupy, zatytułowanym 'A Pokój Na Ziemi’. Na krążku znalazło się 8 pozycji, między innymi wyjątkowa aranżacja kolędy 'Cicha Noc’, czy właśnie wydany wraz z teledyskiem singiel 'Bo Idą Święta’.

– Każdy stworzy sobie święta takie, jakie chce pamiętać – nie zawsze mamy wpływ na to, co nas otacza i na to, jak wygląda przestrzeń wokół nas, lecz pewnym jest, że wpływ mamy na to co dzieje się w nas samych. Przekaz utworu, to poniekąd zasygnalizowanie, że powinniśmy spróbować przeżyć ten czas w roku w sposób wyjątkowy co w ostatecznym rozrachunku pozwoli nam trwać w tym nastawieniu przez cały rok. Skoro w święta możemy stworzyć coś pięknego, to z pewnością jesteśmy w stanie robić to przez cały rok – tłumaczą twórcy.

Świąteczny krążek, to projekt muzyczny, który jest pierwszym na tak dużą skalę działaniem zespołu. Poprzez stworzenie albumu zawierającego wyjątkowe, świąteczne kompozycje zrealizowane we współpracy z niezwykle zdolnym producentem Tabbem, grupa pragnie przekazać istotną prawdę: – Mamy nadzieje, ze zarówno osoby, które mają wokół siebie dużo miłości oraz bliskich osób jak i te, które czują się samotne zrozumieją, że to czy te święta będą magiczne zależy tylko od nich.

PĄCZKI W TŁUSZCZU Święta Bez Ciebie

Tomasz Karolak i Bartosz Miecznikowski znani jako Pączki w Tłuszczu przypominają o sobie nową, bożonarodzeniową piosenką.

’Święta Bez Ciebie’ to poprockowa ballada dla wszystkich znudzonych 'obowiązkowymi’ świątecznymi propozycjami, napisana przez wieloletniego współpracownika i przyjaciela zespołu – Tomasza Luberta (Virgin, Volver). Jej premiera odbywa się 10 lat od wydania najbardziej znanej piosenki tego duetu – 'Tylko Bądź’ (prawie 20 mln odtworzeń na Youtube!) wykorzystanej w serialu Rodzinka.pl. Zbiega się także z udziałem Karolaka w 5. części filmu 'Listy do M.’, który już teraz można oglądać w kinach.

W 2023 Pączki w Tłuszczu będą ponownie gorącym tematem – muzycy zapowiadają swój powrót!

SARA JAMES Lovely Christmas

Sara James otula nas zimowym mrozem. Wokalistka zaprezentowała singiel 'Lovely Christmas’, który podszyty jest świąteczną magią.

Ostatnie lata są dla Sary James niepodważalnym pasmem sukcesów. W całym tym szaleństwie Artystka nie zapomniała jednak, że już niedługo cały świat zwolni ze względu na nadchodzące… święta Bożego Narodzenia. To właśnie z tej okazji otrzymaliśmy kolejny utwór zatytułowany 'Lovely Christmas’, któremu towarzyszy za naszymi oknami najpiękniejsza możliwa aura.

JACEK STACHURSKY Wesołych Świąt

Ten świąteczny utwór, to muzyczny upominek pod choinkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

– Muzyka płynąca prosto z serca sprawia, że chce nam się żyć i wprowadza w cudowny świąteczny nastrój, aby cieszyć się wspaniałym, radosnym czasem świątecznym. – napisał Jacek.

PENTATONIX; MEGHAN TRAINOR Kid On Christmas

Pentatonix z dumą prezentuje swój jedenasty pełny i szósty album ś.wiąteczny, 'Holidays Around The World’, tuż przed wyruszeniem w trasę 'Pentatonix: A Christmas Spectacular! 2022 Tour’.

Pentatonix to mistrzowie harmonii ponad granicami, od afrobeats i gospel po muzykę latynoską. Dlatego też na płycie gości plejada światowych gwiazd — chińska pianistka Lang Lang, kongijska piosenkarka gospel Grace Lokwa, libańska piosenkarka Hiba Tawaji, filipińska artystka Lea Salonga, latynoski zespół La Santa Cecilia, indyjska gwiazda Shreya Ghoshal, japońscy YouTuberzy HIKAKIN & SEIKIN, brytyjski zespół a cappella The King’s Singers i amerykańska gwiazda pop Meghan Trainor.

Płyta składa się z niezwykłych interpretacji świątecznych piosenek, a także zapierających dech w piersiach oryginalnych międzynarodowych kolaboracji. Pentatonix spełniają więc zawartą w tytule obietnicę i przemawiają do publiczności z całego świata.

