Betlejemskie Światło Pokoju także w tym roku dotrze do zielonogórzan. Po południu zielonogórscy harcerze odbiorą je podczas uroczystego przekazania w Gorzowie. Z mieszkańcami podzielą się płomieniem m.in. podczas miejskiej wigilii na deptaku.

Mówi podharcmistrz Joanna Gołucka z Hufca Zielona Góra ZHP:

Betlejemskie Światło Pokoju Światło to znak pokoju, zrozumienia i pojednania. Dotrze do Zielonej Góry po raz 32. Co roku płomień odpalany jest w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju to „Światło dla ciebie”.