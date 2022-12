Osoby, które nie wykorzystały bonu turystycznego w wakacje, mogą to zrobić zimą podczas ferii. Jak podaje lubuski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w naszym regionie na mieszkańców czeka jeszcze przeszło 18,5 tys. nieaktywowanych bonów turystycznych.

Bon jest ważny do końca marca 2023 r., ale sam nocleg czy impreza może się odbyć później. Aby otrzymać bon nie trzeba składać wniosku. Znaleźć go można wyłącznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Można go aktywować w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowanym wypoczynkiem, po podaniu danych kontaktowych.

Płatności bonem są realizowane poprzez SMS. Chcąc zapłacić za usługę, trzeba pokazać specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny, który przyjdzie na wskazany numer telefonu.

Bon przysługuje na dziecko, które ma prawo do świadczenia lub dodatku wychowawczego „Rodzina 500+”. Na każde dziecko można otrzymać 500 zł, a w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością 1000 zł.