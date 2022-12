Uniwersytet Zielonogórski ma swój teleskop na Pustyni Atakama w Chile! Jest to sprzęt najnowszej technologii, który pozwala zdalnie obserwować zjawiska na niebie i je badać. Jeszcze w ubiegłym roku teleskop znajdował się w Hiszpanii. W październiku bieżącego roku umieszczono go w Chile, by zdalnie służył studentom i badaczom z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Profesor Andrzej Maciejewski z Instytutu Astronomii UZ, mówi, że uczelnia ma możliwość prowadzenia obserwacji dydaktycznych w godzinach porannych czasu polskiego, co znacznie ułatwia dostęp studentom do sprzyjających warunków:

Doktor Michał Żejmo z Instytutu Astronomii UZ, mówi, że praca z nowoczesnym teleskopem jest szansa dla studentów na udział w wyjątkowych badaniach:

Warunki obserwacyjne panujące na Pustyni Atakama są jednymi z najlepszych na całym świecie, podkreśla Doktor Magdalena Szkudlarek z Instytutu Astronomii UZ:

Dodajmy, że udział Uniwersytetu Zielonogórskiego w międzyuczelnianych projektach jest szansą na pozyskiwanie dodatkowej wiedzy przez studentów.