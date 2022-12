Żagański Pałacyk zachęca mieszkańców do przedświątecznego przejrzenia szaf. To co zbędne można przynieść do placówki i wymienić się z kimś na inny przedmiot.

– Przyjść może każdy. Wystarczy wypełnić formularz w sieci i przynieść zbędne rzeczy. Można im dać drugie życie – mówi pomysłodawczyni projektu Dorota Szymańska:

– Wiele zabawek, którymi nasze dzieci się już nie bawią, zbiera kurz. Może więc warto sprawić radość innym dzieciom – podkreśla Dorota Szymańska:

Dodajmy, że poniedziałkowy targ rzeczy niepotrzebnych rozpoczyna się o godzinie 17.00.