W Gozdnicy na skwerze przed Domem Kultury zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców gminy. Było wspólne kolędowanie ale i wspólna Wigilia.

W przedświąteczny nastrój uczestników spotkania wprowadzili wykonawcy kolęd i pastorałek. Były również stoiska rękodzielników. – Naprawdę czuć już tutaj, że święta nadchodzą. Jest śpiewnie, smacznie i do tego pada śnieg – mówi Elżbieta Turowska, kierowniczka Miejskiej Biblioteki Publicznej:

O to, aby odwiedzający jarmark czuli smaki świąt zadbały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. – To wszystko jest tak pyszne, bo robimy to w sercem – mówi Halina Stolarczyk:

Zarówno wystawiający się rękodzielnicy, jak i gozdniczanie podkreślają, że czują się tu jak we własnym domu przed świętami:

Dodajmy, że wydarzeniu towarzyszyły także warsztaty zdobienia pierników.