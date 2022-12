Rok temu 1,8 mln złotych, a tym już 2,5 mln złotych – na taką sumę dali się naciągnąć oszustom lubuscy seniorzy. Mimo wielu apeli o nie bycie naiwnym, wciąż zdarzają się ofiary naciągaczy – mów rzecznik lubuskiej policji, Marcin Maludy.

Policja robi co może, aby do takich przestępstw nie dochodziło – podkreśla rzecznik. Organizujemy spotkania, akcje, ale niestety, nie ma to takich efektów, jakich byśmy chcieli – dodaje.

Policja prosi, aby w czasie świąt prowadzić z seniorami rozmowy o tym, jak nie dać się oszukać. Ważne jest też to, aby o wszelkich podejrzanych telefonach informować służby.