Awaria gazociągu wysokiego ciśnienia w Łupowie została usunięta; służby rozpoczęły przywracanie dostaw gazu do kolejnych gmin: Bogdaniec, Witnica, Kostrzyn nad Odrą, a także Dębno i Mieszkowice – podała w niedzielę Polska Spółka Gazownictwa. Bez gazu pozostaje ok. 15 tys. odbiorców – dodano.

Jak poinformowała w sobotnim oświadczeniu dla mediów Polska Spółka Gazownictwa z Grupy Orlen, gazociąg w miejscowości Łupowo w województwie lubuskim został uszkodzony podczas robót ziemnych wykonywanych przez firmę zewnętrzną. W wyniku awarii poszkodowanych zostało dwóch robotników. PSG zapewniło, że udzielono im na miejscu pomocy medycznej, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Spółka podała w sobotę, że z powodu uszkodzenia gazociągu mogą wystąpić problemy z dostawą gazu dla mieszkańców gmin: Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Bogdaniec z województwa lubuskiego, a także gmin Dębno i Mieszkowice z województwa zachodnio-pomorskiego.

W niedzielnym oświadczeniu dla mediów PSG poinformowała, że „awaria gazociągu wysokiego ciśnienia w m. Łupowo w województwie lubuskim została usunięta i obecnie służby rozpoczęły prace związane z przywracaniem dostaw gazu do kolejnych mieszkańców gmin: Bogdaniec, Witnica, Kostrzyn nad Odrą z województwa lubuskiego, a także Dębno i Mieszkowice z województwa zachodnio-pomorskiego”.

„Obecnie bez gazu pozostaje ok. 15 tys. odbiorców. Na miejscu, we wszystkich wymienionych gminach, są obecni pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa z Grupy ORLEN, którzy prowadzą działania związane bezpośrednio z przywróceniem dostaw paliwa gazowego do odbiorców. Prace będą prowadzone przez całą dobę” – podała spółka.

Jak dodano, ponieważ tempo prac będzie zależne od dostępu służb PSG do domów i mieszkań, do których wstrzymano dostawy gazu, „Polska Spółka Gazownictwa zwraca się do mieszkańców z prośbą o umożliwienie dostępu do tych lokali”.

Spółka zapewniła, że pozostaje również w kontakcie z lokalnymi władzami i pracuje nad minimalizacją skutków ograniczeń w dostawach gazu dla mieszkańców.

„Będziemy na bieżąco informować opinię publiczną nt. rozwoju sytuacji” – podała spółka.

Polska Spółka Gazownictwa jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce. Dystrybuuje gaz poprzez ponad 200 tys. km gazociągów.

Jak informuje gmina Bogdaniec przerwa w dostawie gazu może potrwać do poniedziałku (5 grudnia br.)



Osoby, które będą miały trudności z ogrzaniem mieszkań – proszone są o kontakt ze Sztabem Kryzysowym Gminy Bogdaniec: Mariusz Kulesza – 609 093 112

lub Rafał Deptuła – 665 007 422

[AKTUALIZACJA]

W związku z awarią gazociągu wysokiego ciśnienia w m. Łupowo w województwie lubuskim Polska Spółka Gazownictwa z Grupy ORLEN informuje, że przywrócone zostały dostawy gazu do pierwszych mieszkańców gmin Dębno i Mieszkowice w województwie zachodniopomorskim oraz Bogdaniec w województwo lubuskim.

W gminach Witnica i Kostrzyn nad Odrą w województwie lubuskim pracownicy cały czas wykonują prace, mające na celu jak najszybsze przywrócenie dostaw paliwa gazowego do odbiorców. Spółka planuje przywrócić dostawy do pierwszych mieszkańców tych gmin ok. godziny 14:00. Na terenie wszystkich miejscowości pracuje zwiększona liczba ekip monterskich.