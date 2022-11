Jutro do Zielonej Góry przyjedzie wielka choinka. Kilkunastometrowe drzewko stanie przy ratuszu. To prezent od leśników, którzy kolejny rok z rzędu organizują taki transport. Tym razem drzewko przyjedzie do miasta z nadleśnictwa Sulechów.

Mówi Ewelina Fabiańczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze:

Świąteczne drzewko przyjedzie na zielonogórski deptak jutro przed południem.