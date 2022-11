Żary rozpoczęły kolejną inwestycję drogową. To budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ulicy Kilińskiego do Wapiennej. Powstanie też kładka nad drogą krajową przy strefie przemysłowej. Łączny koszt zadań to 7,3 miliona złotych.

Umowa została już podpisana. Zadanie zaplanowano w formule zaprojektuj – wybuduj. – Prowadzone wcześniej przez urząd konsultacje społeczne wskazują, że mieszkańcy oczekują dróg rowerowych w mieście. Dlatego realizujemy tę inwestycję – mówi Rafał Fularski z żarskiego magistratu:

– Otrzymaliśmy na ten cel środki zewnętrzne w ramach tak zwanych Funduszy Norweskich – zaznacza Rafał Fularski:

Dodajmy, że zadanie ma zostać zakończone w grudniu przyszłego roku.