Potrzebne są środki czystości, ubrania i buty. Gorzowskie Stowarzyszenie Brata Krystyna prosi mieszkańców o pomoc. Ostatnie, mroźne i śnieżne dni mocno dały się we znaki osobom bezdomnym. Schronienia szukały więc w noclegowniach i ogrzewalniach. Tam mogą liczyć na ciepły kąt, posiłek, kąpiel i ubranie. Stowarzyszenie Brata Krystyna wciąż pomaga także obywatelom Ukrainy, którzy uciekając przed wojna trafili do naszego województwa. Łącznie to 1500 osób. Zdecydowana większość z nich korzysta z pomocy żywnościowej i ubraniowej, ale około 200 osób mieszka w ośrodku stowarzyszenia. Mówi prezes stowarzyszenia Augustyn Wiernicki:

Co jest teraz najbardziej potrzebne?

Dary można przynosić codziennie do Centrum Charytatywnego im Jana Pawła II w Gorzowie przy ulicy Słonecznej 63